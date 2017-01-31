Донецк, 31 января, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о готовности властей республики объявить режим прекращения огня для того, чтобы провести ремонтные работы по восстановлению электричества в Авдеевке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВС ДНР готовы прекратить ответный огонь на провокации ВСУ для того, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и недопустить экологическую и гуманитарную катастрофу.

Линия электропередач была, питающая город и коксохимический завод в Авдеевке, была повреждена в ходе боевых действий ВСУ, Также обесточена Донецкая фильтровальная станция — она снабжает водой Авдеевку, Донецк и еще ряд населенных пунктов.

В настоящее время силы ДНР прекратили огонь и соблюдают режим тишины в одностороннем порядке. Город Авдеевка расположен к северу от Донецка и находится под контролем украинских силовиков.

Напомним, с 29 января в районе Авдеевки украинские силовики пытаются прорвать оборону вооруженных сил ДНР. На данный момент в этом районе атаковавшие ополченцев украинские силовики потеряли восемь человек убитыми и 31 ранеными.