Москва, 31 января, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В экономическое процветание России в 2017 году верят 17% граждан. В пользу экономических проблем высказались 31% опрошенных. 40% респондентов полагают, что 2017 год будет с экономической точки зрения таким же, как и предыдущий 2016. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Romir.ru Динамика экономических прогнозов россиян в 2013-2016 годах (%)

Таким образом, индекс экономической надежды на 2017 год в России составил — 14 п.п., опустившись сразу на 20 пунктов по сравнению с предыдущим замером. Своим провалом индекс обязан двукратному сокращению доли экономических оптимистов в сравнении с концом 2015 года — с 33% до 17%.

Также на треть (с 30% до 40%) выросло число российских граждан, которые пока не видят поводов для каких-либо изменений в экономике. Число экономических пессимистов выросло незначительно — всего на 4%. Куда больше тревожных высказываний по поводу экономических перспектив было получено в конце 2013 году с прогнозами на 2014 — 54%.

Диаграмма 2. Динамика экономических прогнозов россиян в 2013—2016 годах (%). Не представлена доля затруднившихся ответить.

Таким образом, кривая индекса экономической надежды в России после двухлетнего уверенного роста — с — 43 п.п. в 2013 до 6 п.п. в 2015 — опять пошла вниз.

Опрос проведен в декабре 2016 года.