Улан-Удэ, 31 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В 2016 году в Бурятии уровень инфляции достиг 4,2%. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 января, в Бурятстате, более всего за этот период выросли цены на непродовольственные товары — на 6,3%. Цены на продукты питания выросли на 3,1%, услуги населению подорожали на 2,6%.

الحبوب-الكاملة Гречка

Что касается продовольственных товаров, из рыбопродуктов значительный рост цен зафиксирован на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 23,2%) и филе рыбное (на 6,3%). При этом снизились цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород (на 7,9%), мороженую разделанную рыбу, кроме лососевых пород (на 5,4%), икру лососевых рыб отечественную (на 1,6%).

Масло и жиры подорожали на 9,2%. В частности, цены на сливочное масло выросли на 17,4%, оливковое масло подорожало на 19%. Цены на подсолнечное масло снизились на 2,1%.

Из молочных продуктов подорожали творожные сырки, глазированные шоколадом (на 12,1%), нежирный творог (на 8,9%), сгущенное молоко с сахаром (на 8%), кисломолочные продукты (на 6,5%), сметана (на 4,3%). Подорожало и само молоко: питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — на 11,1%; питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 10%.

Национальные сыры и брынза подорожали на 10,3%, плавленые сыры — на 8,3%, сычужные твердые и мягкие сыры — на 7,1%.

Среди кондитерских товаров выросли цены на шоколад (на 11,5%), кексы, рулеты (на 11,4%), карамель (на 10,4%), зефир, пастилу (на 6,8%), торты (на 6,2%). Цены на крупы и бобовые выросли на 5,9% за счет роста цен на овсяные хлопья «Геркулес» (на 33,9%), крупу гречневую-ядрицу (на 31,8%), горох и фасоль (на 12,9%). В то же время снизились цены на шлифованный рис (на 13,8%), пшено (на 11,6%), манную крупу (на 1,5%).

Плодовоовощная продукция снизилась в цене на 15,5%. По данным статистиков, это произошло за счет снижения цен на белокочанную свежую капусту (на 48,4%), свежие огурцы (на 38,9%), картофель (на 33,9%), морковь (на 30,9%), свежие помидоры (на 25,3%), лук репчатый (на 17,7%), столовую свеклу (на 12,7%), яблоки (на 8,5%). Также зафиксировано снижение цен на сухофрукты (на 13,9%), орехи (на 12,4%), виноград (на 7,9%), бананы (на 7,2%), лимоны (на 6%), груши (на 5,6%).

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на ткани платьевые из искусственного или синтетического шелка (на 23,9%), шерстяные и полушерстяные костюмы (на 19,5%), отдельные виды одежды и обуви. Значительный рост цен наблюдался на сорочку верхнюю для мальчиков школьного возраста (на 27,9%), женские зимние сапоги с верхом из натуральной кожи (на 20,9%), женские осенние сапоги с верхом из натуральной кожи (на 18%) и так далее.

Снизились цены на меховые женские пальто или дубленки (на 3,2%), а также на меховые женские головные уборы из натурального меха (на 2,6%).

В группе «электротовары и другие бытовые приборы» снизились цены на энергосберегающие лампы (на 11,8%), электроутюги с терморегулятором, пароувлажнителем (на 6,8%), двухкамерные холодильники емкостью 250−350 л (на 4,7%), стиральные автоматические машины (на 1,1%).

Выросли цены на электрочайники (на 21,3%), электрические батарейки типа АА (на 12,7%), электрические осветительные лампы (на 9,4%), бытовые плиты (на 6,7%). Из телерадиотоваров снизились цены на ноутбуки (на 7,7%), цветные телевизоры (на 7%), мониторы для настольного компьютера (на 5,7%).

Строительные материалы подорожали на 5,6% за счет роста цен на оконное листовое стекло (на 28,7%), цемент тарированный (на 12,7%), бумажные обои (на 10,3%), обрезную доску (на 10%), шифер (на 4,7%).

В сфере платных услуг более всего подорожали абонентская плата за радиотрансляционную точку (в 2,7 раза), обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования (на 23,2%), годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 18,4%), проезд в городском коммерческом автобусе (на 17,7%), пересылка простого письма по России (на 11,8%).

Произошло снижение цен и тарифов на процентную ставку (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом, экскурсионную поездку во Францию, поездку в Китай, плату за исходящее SMS-сообщение.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2015 год уровень инфляции в Бурятии составил 10,7%. За этот период прирост цен на непродовольственные товары составил 13,6%. Цены на продукты питания возросли на 10,4%, услуги населению подорожали на 5,3%.