Рим, 31 января, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «И теперь все набросились на Трампа — «расиста», того, который закрывает границы США для иммигрантов из стран-изгоев с высоким риском терроризма, — пишет главный редактор газеты Il Giornale Алессандро Салусти. — Это правда, его решение впечатляет. Но Салусти предлагает европейцам спросить себя: мы недоумеваем по существу, или просто долгое время, очень долгое время, мы не привыкли к тому, что кто-то налагает слишком жесткие правила, чтобы защитить безопасность и социальный баланс?»

Northjersey.com Дональд Трамп

Все исследования, обзоры и анализы в ЕС однозначно говорят, что необходимость иммиграционной проверки, выбора потоков мигрантов, разделяет подавляющее большинство граждан независимо от их политической ориентации. Против выступают исключительно экономическая и интеллектуальная элиты, «особенно левые, которые живут в иммунной среде от воздействия загрязнения».

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«Нам остается только выбирать сильные рецепты для борьбы с серьезными заболеваниями», — восклицает Салусти и проводит параллель лечения одной и той же болезни анальгином и химиотерапией. «Это как если бы в эти годы мы уже привыкли к тому, что должны бороться против рака аспирином, потому что химиотерапия слишком инвазивная и болезненная. Мы думали в Европе, что иммиграцией можно управлять словесными соглашениями на высшем уровне в Брюсселе, с теоретическими квотами, которые оставались не реализованными, с центрами по приему и фальшивыми идентификациями, отказавшись назвать «исламским» терроризм, проводимый только мусульманами».

«Трампизм», по мнению автора, заключается в следующем: использовать химиотерапию вместо аспирина, во всех областях. В пример приводится Италия: невозможно разрешить кризис с подачкой в восемьдесят евро (имеется ввиду закон Ренци, согласно которому работникам, доходы которых не превышали в год определенной суммы, полагался бонус к зарплате в сумме 80 евро — прим. ИА REGNUM) или с уменьшением десятой доли того или иного налога. Аспирин — полезен для лечения простуды, а не воспаление легких, которое душит счета семей и компаний, они нуждаются в резком сокращении налогов.

По поводу Трампа главный редактор Il Giornale не настроен пессимистично: химиотерапия имеет много побочных эффектов, но если побеждает зло и восстанавливает порядок клеток, затем наступает время реабилитации, и затем новой жизни, такой же, как и раньше, но более упорядоченной и здоровой. «Ставка делается на то, чтобы добиться свободного передвижения людей и товаров в пределах безопасных параметров, законности и развития для всех», — завершает свои размышления журналист.