Калуга, 31 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Инициативу Общероссийского народного фронта разрешить бесплатно пользоваться коммерческими парковками членам многодетных семей поддержал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Губернатор также поручил калужскому градоначальнику отменить льготы для служебного транспорта чиновников. Соответствующее решение было принято на заседании регионального кабинета министров 30 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это что за льготы, которые предоставили для служебных машин около магазинов? Я еще понимаю, когда служебный автомобиль стоит, допустим, около административных зданий, куда на работу приезжают сотрудники. А в других местах зачем? А где у нас есть служебная необходимость останавливать служебные автомобили на платных парковках. Уберите, пожалуйста, это. Не надо раздражать. Пенсионер платит за парковку, а мы?! У нас служебных машин уже скоро станет больше, чем частных. Пешком пусть ходят», — заявил на заседании областного правительства Анатолий Артамонов.

Читайте также: Чиновникам Калуги предлагают отказаться от льгот в пользу многодетных семейКстати, предложение «фронтовиков» наделить многодетные семьи данными привилегиями появилось после постановления калужской горуправы, которое предоставляет возможность чиновникам на льготных условиях оставлять свой транспорт на коммерческих парковках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , постановлением городского головы Калуги Константина Горобцова водители автохозяйства администрации губернатора области и служебных автомобилей городской Думы получили право бесплатно останавливаться на коммерческих парковках. Напомним, сейчас в Калуге действуют 62 платных парковки на 852 места. За постой автомобилисты платят 35 рублей в час.