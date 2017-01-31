Оттава, 31 января, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Жителю Канады Александру Биссоннетту, подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке, предъявлены обвинения по 11 пунктам. 27-летнему мужчине инкриминируют шесть убийств и пять покушений на убийство, передает телеканал CBC.

Scallywagandvagabond.com Александр Биссоннетт

Отмечается, что правоохранительные органы провинции Квебек подтвердили личность предполагаемого исполнителя теракта, унесшего жизни шести человек. Число раненых, по последним данным, составляет 18 человек. Пять из них находятся в больнице, состояние двоих оценивается как тяжелое. По данным телеканала TVA, еще один задержанный в настоящее время рассматривается как свидетель.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января полиция Канады установила личности двух задержанных после теракта в Исламском культурном центре Квебека. Ими оказались франко-канадец Александр Биссонетт и уроженец Марокко Мохамед Хадир. Во время вечерней молитвы 29 января неизвестные открыли огонь по посетителям мечети, в тот момент в помещении находились 40 человек.