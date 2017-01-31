Варшава, 31 января, 2017, 09:43 — ИА Регнум. В Латвию и Литву из Польши на этой неделе в рамках ротации согласно плану операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») будет доставлена часть американских танков M1A2 «Абрамс», пишет газета The Wall Street Journal.

Focus.de Танки M1A2 «Абрамс»

Сколько танков будет переброшено — не уточняется. Их переброска будет осуществлена после того, как в Польше завершатся начатые 30 января совместные польско-американские учения.

Бронетехника с экипажами будет находиться в Прибалтийских странах на ротационной основе до весны 2017 года. Ранее сообщалось, что решение о размещении в Польше танковой бригады было принято в Варшаве в июле 2016 года на саммите стран — членов НАТО.

Sott.net Американские танки в Литве

Американская бригада состоит из 3,5 тыс. солдат, 87 танков «Абрамс» и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при транспортировке американской бронетехники из Германии в Польшу возникли непредвиденные сложности: несколько танков врезались в мосты, которые оказались ниже, чем было предусмотрено планом транспортировки. Пять единиц военной техники по-прежнему находятся в Германии, специалисты ищут пути их доставки в Польшу.