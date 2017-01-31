Краснодар, 31 января, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В центре Краснодара строительство высоток, превышающих 20 метров, скорее всего, будет запрещено. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 31 января, застройку в исторической части краевого центра планируется ограничить предельной высотой 20 метров.

Krd.ru Краснодар. Улица Красная. Фонтан в Првомайском сквере

Такие ограничения, по словам вице-губернатора Юрия Гриценко, коснутся улицы Красной — от кинотеатра «Аврора» до улицы Короткой (улица Николая Кондратенко) — один квартал вправо, один квартал влево. Каждый последующий квартал — второй и третий — допустимая высотность должна составлять 20−35 метров.

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Как было отмечено на заседании общественного градостроительного совета, которое накануне провел губернатор региона Вениамин Кондратьев, такая мера даст возможность сохранить центр города с учетом существующих исторических фасадов. Кроме того, архитектурный облик каждого квартала и проект его планировки будет утверждаться решением градостроительного совета.

Что касается установления границ исторического центра, то, как было отмечено на заседании, этот вопрос еще будет обсуждаться, детальная проработка пройдет в ближайшее время. Также глава региона предложил особое внимание уделить магистральным улицам, таким как Ставропольская, Мачуги, Красных Партизан.

Напомним, тема сохранения исторического центра Краснодара находится на личном контроле губернатора края. Работа по формированию новой границы исторического центра началась несколько лет назад. Планируется, что будут установлены жесткие регламенты, на основании которых изменятся правила застройки и землепользования, а также генплан города.

В настоящее время исторический центр города включает 300 кварталов. Его границы планируется расширить.