Москва, 31 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Совместное предприятие Fоrd Sollers, подразделения которого находятся в Москве, Ленинградской области и Татарии, приступает к реализации программы добровольного ухода. Для сотрудников, покидающих компанию по соглашению сторон с 1 п о13 февраля, предусмотрена выплата пяти окладов, пишут 31 января «Ведомости».

Eco-sport.net Fоrd Sollers. Производство

Как пояснили изданию источники, знакомые с ситуацией, предложение о добровольном уходе ориентировано на офисных работников компании как в Москве, так и в регионах. 27 января руководство распространило соответствующее письмо.

Представитель компании подтвердил, что такая программа запущена, и пояснил, что Ford Sollers продолжает «приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе».

Он отметил, что в настоящее время число сотрудников компании составляет около 4,5 тыс. человек, однако не сообщил, какие объемы сокращения ожидаются. Вместе с тем один из собеседников отметил, что компания намерена уменьшить число офисных работников примерно на 30%.