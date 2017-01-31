Брянск, 31 января, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Пассажиропоток международного аэропорта «Брянск» в 2016 году снизился на 20%. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росавиации, в 2016 году брянский аэропорт посетили 21,4 тысячи пассажиров, в 2015 году их было более 29,6 тысячи человек.

Avia.pro Брянский аэропорт

При этом грузооборот уменьшился и вовсе в несколько раз. Так, в 2015 году в аэропорту было загружено-разгружено 38,8 тонны груза. В 2016 году — чуть более 5,2 тонны. Таким образом, грузооборот уменьшился на 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобзев попросил федеральные власти перенести начало реализации программы грузовых авиаперевозок на 2017 год. По мнению региональных властей, благодаря переносу ее старта на 2017 год брянский аэропорт может существенно увеличить свои доходы.

В январе 2017 года генеральный директор аэропорта Илья Рохвадзе был задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере (от 250 тысяч рублей до 1 млн рублей). По версии следствия, сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. Илья Рохвадзе арестован на два месяца. Временно исполняющим обязанности директора аэропорта сейчас назначен руководитель брянского авиационно-спортивным клубом ДОСААФ Александр Сай.