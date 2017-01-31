Донецк, 31 января, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал реальные потери украинских вооруженных сил в Донбассе за минувшие двое суток: ВСУ потеряли 78 военнослужащих убитыми и 76 — ранеными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доклад Порошенко

Такие данные, по словам Басурина, содержатся в докладе начальника Генштаба ВСУ Виктоpа Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленному президенту Украины Петру Порошенко. Доклад получила разведка ДНР.

Согласно документу, в морг Селидово поступило 29 тел погибших, Красноармейска — 41 тело, села Новый Труд — 8 тел погибших. Также в Новый Труд поступили 14 раненых, в город Часов Яр — 62 раненых бойца.

Эти потери украинская сторона скрывает, чтобы избежать паники в ВСУ. «Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей, и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», — сказал Басурин.

Напомним, что ранее в министерстве обороны Донецкой народной республики сообщили об эскалации конфликта в Донбассе. В понедельник при очередной попытке атаковать позиции ополчения более чем десять украинских военных были убиты и еще 15 получили ранения.