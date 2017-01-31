Ярославль, 31 января, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля с 1 января 2017 года включила в муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети 645 улиц индивидуальной жилой застройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Уборка дороги

Ранее ответственность за уборку улиц частного сектора несли территориальные администрации. Техника выезжала на объект по заявкам жителей, но часто этого не происходило, что вызывало жалобы жителей. Теперь улицы частной застройки будут убирать по графику.

В муниципальный контракт включены в Дзержинском районе 65 улиц, в Кировском районе — 36, во Фрунзенском районе — 189, в Красноперекопском районе — 153, в Заволжском районе — 202 улицы.

Генеральным подрядчиком по уборке улично-дорожной сети города является ООО «СК «Автотранс». На субподряде работают две организации — МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Трасса». МУП «САХ» отвечает за уборку Красноперекопского и Фрунзенского районов, ООО «Трасса» убирает Кировский район. Своими силами ООО «СК «Автотранс» убирает Заволжский, Ленинский и Дзержинский районы.