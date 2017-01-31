Пекин, 31 января, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Строительство китайского авианосца «Шаньдун», названного в честь восточной провинции Китая, идет полным ходом, а само судно уже «обретает форму», сообщает Reuters.

Israeldefense.co.il Китайский авианосец

Строительство авианосца, точная дата завершения которого пока неизвестна, вызывает озабоченность у Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

Кроме того, возросшей военной мощью Китая обеспокоены такие страны, как Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам. Между ними и КНР ведется спор по поводу островов в Южно-Китайском море.

Напомним, противостояние между Китаем и Тайванем имеет 70-летнюю историю. Так, во время гражданской войны в Китае войска Гоминьдана потерпели поражение, они бежали на остров Тайвань.

В настоящее время большинство членов мирового сообщества считают Пекин единственным представителем китайского народа, при этом поддерживают негласные отношения с Тайванем.