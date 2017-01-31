Москва, 31 января, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В 2016 году кредиты по ипотеке продемонстрировали самый высокий рост просрочки в количественном выражении. Объем таких кредитов, просроченных более чем на 90 дней, достиг 160 млрд рублей, увеличившись на 20%, сообщает 31 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ряда бюро кредитных историй (БКИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общее количество просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов выросло за минувший год на 39% и составило 114,1 тыс. штук. Данные БКИ «Эквифакс» говорят о том, что число кредитов, просроченных по меньшей мере на 90 дней, возросло на 21%. В Национальном бюро кредитных историй показатель прироста просрочки меньше — лишь 4,3%.

По оценкам ЦБ, в декабре 2016 года объем просроченных кредитов составил 126 млрд рублей. ОКБ приводит данные за весь минувший год — объем просрочки достиг 160 млрд рублей. Как отмечает издание, ряд экспертов предупреждает об ухудшении качества ипотеки, вызванном сокращением доходов населения.