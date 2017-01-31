Вашингтон, 31 января, 2017, 09:09 — ИА Регнум. В США экс-губернатор штата Калифорния голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал «безумием» указы президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции, принятые явно неподготовленными, пишет газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, Белый дом явно поспешил с этим указом — он «слабо подготовился». «Есть много других путей, чтобы достичь тех же целей», — отметил Шварценеггер, пояснив, что указы были недоработаны и их не изучили юристы.

Ранее в ходе предвыборной гонки Шварценеггер, будучи республиканцем, отказался поддержать выдвинутого от партии кандидатом Дональда Трампа. Интересы страны выше партийных, сказал тогда экс-губернатор.

Напомним, в 1968 году 21-летний Шварценеггер переехал в США из Австрии. Он не одобрил указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января 2017 года, подписанный Трампом. Указ предусматривает 120-дневный запрет на прием беженцев и 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.