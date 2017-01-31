Краснодар, 31 января, 2017, 09:03 — ИА Регнум. В Краснодарский край пришли сильные морозы. Сегодня ночью столбики термометров в северных районах опускались до — 28 градусов. Днем 31 января температура воздуха максимально прогреется до −3…−8°, а местами только до — 12°. А в Сочи, помимо похолодания, местами снова прогнозируют сильный снег, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Снеговик

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После залпового снегопада коммунальные службы Сочи ждёт разбор полётов

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеоусловиями, глава Олимпийской столицы провёл совещание и потребовал от ответственных должностных лиц выполнить в полном объеме мероприятия повышенной готовности, в том числе усилить дежурные бригады коммунального хозяйства, проверить укрытие теплолюбивых растений. Меры безопасности советуют принять и населению. Автомобилистам рекомендовано по возможности не выезжать на дороги, особенно без зимней резины.

Напомним, в прошедшие выходные на Сочи обрушился снегопад. Из-за неблагоприятных метеоусловий международный аэропорт города не принимал рейсы, несколько самолетов ушли на запасные аэродромы. Внесла непогода свои коррективы и в работу общественного транспорта курорта. Некоторые автобусы, следующие в высокогорные населенные пункты, не смогли доехать до конечных остановок. Речь идет о нескольких маршрутах, в том числе в селе Нижняя Шиловка.

Также было ограничено автомобильное движение на Мамайском перевале на въезде в центр Сочи. А накануне из-за холодной снежной погоды в шести высокогорных школах Лазаревского районах на 10 минут была сокращена продолжительность уроков. Эта мера единоразовая и связана с тем, чтобы учащиеся второй смены вернулись по домам до наступления темноты.

Уборку снега непрерывно на федеральных, краевых и муниципальных дорога вели почти 1,5 тысячи специалистов и более 350 единиц техники.

Добавим, что потепление в Краснодарском крае синоптики обещают уже к середине текущей недели.