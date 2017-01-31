Куала-Лумпур, 31 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Поисковая операция, в которой задействованы несколько сотен катеров, военных кораблей и около десятков самолетов пока не принесла результатов. Туристическое судно с 28 гражданами КНР на борту потерпело крушение 28 января у берегов Малайзии. 31 января примерно в 6:00 по местному времени к поисковой операции присоединились 2 самолета ВВС Брунея.

Thestar.com Поиск пропавших туристов у берегов Малайзии

Как отмечают власти Малайзии поиск 4 пропавших туристов из КНР и одного члена экипажа затонувшего судна осложняется неблагоприятными метеорологическими условиями. Поисковая операция ведется на площади в 3 тыс. кв. морских миль, пишет «Чжунго жибао».

30 января МИД КНР направил в Куала-Лумпур ноту с требованием провести независимое и объективное расследование причин крушения туристического судна, а также наказать всех виновных в инциденте, унесшем жизни не менее трех туристов из КНР. Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы Малайзии задержали двух членов экипажа судна, перевозившего китайских туристов из Кота-Кинабалу к острову Менгалум.