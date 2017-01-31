Париж, 31 января, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Париже в память людей, погибших в городе Квебеке (Канада) при нападении на мечеть, погасят огни Эйфелевой башни. С таким заявлением выступила мэр столицы Франции Анн Идальго в своём Twitter.

Ejecentral.com Эйфелева башня без подсветки

«Сегодня в полночь подсветку Эйфелевой башни отключат, чтобы послать сигнал солидарности всем жителям Квебека и Канады», — написала Идальго.

Огни будут погашены в полночь, когда достопримечательность Парижа закроется для посетителей. Против проявленного насилия нужно объединяться жителям разных городов мира, подчеркнула мэр.

Напомним, теракт в Квебеке произошёл вечером 30 января. Вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре канадского города. В результате атаки погибли шесть человек, ранения получили 19, причём пятеро госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в теракте предъявлены гражданину Канады, франко-канадскому националисту Александру Биссоннетту. Как выяснилось, он «поклонник» президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

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