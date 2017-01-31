Вашингтон, 31 января, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Встреча представителей ряда американских корпораций, готовых выступить в поддержку иска против подписанного главой США указа об иммиграции, намечена на 31 января. Участники встречи обсудят составление экспертного заключения в поддержку иска, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пояснил представитель GitHub, компании-разработчика программного обеспечения, на встрече ожидается присутствие представителей Alphabet — материнской компании Google, Airbnb и Netflix. В поддержку судебного иска уже выступила корпорация Microsoft.

Ранее стало известно о намерении прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона подать иск в Федеральный суд США с целью проверить правомочность указов Дональда Трампа, касающихся миграционной политики. Вашингтон станет первым штатом, который обратится в суд в связи с подписанием этих указов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на ужесточение иммиграционной политики. В частности, документы предусматривают приостановку приема страной беженцев на 120 дней. Въезд на территорию США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана ограничен на 90 дней, прием беженцев из Сирии приостановлен на неопределенное время.