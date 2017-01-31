Эдинбург, Великобритания, 31 января, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Шотландии может пройти новый референдум о независимости региона от Великобритании. На такую возможность намекнула первый министр Шотландии Никола Стерджен, выдвинув премьер-министру Британии Терезе Мэй ультиматум в два месяца, чтобы договориться по процедуре Brexit, пишет газета Independent.

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По словам Стерджен, этот ультиматум — одна из последних возможностей объяснить Мэй, что Шотландия должна «увидеть какие-либо движения с ее стороны». Пока компромисс или попытки найти компромисс шли только со стороны шотландского правительства, добавила министр.

Издание уточняет, что лидер Шотландской национальной партии Стерджен может объявить о новом референдуме на партийной конференции, которая пройдет до конца марта. В это время должна быть задействована 50-я статья Лиссабонского договора о выходе из ЕС.

В ходе референдума о членстве Британии в ЕС Шотландия проголосовала за сохранение членства в союзе. Референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, тогда за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства, проголосовали 55% граждан региона.

После Brexit, по мнению Стерджен, Британия перестала быть той страной, в которой хотела остаться Шотландия.