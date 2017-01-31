Москва, 31 января, 2017, 08:36 — ИА Регнум. На этой неделе рубль закрепится выше 60,00. И сыграют в пользу этого сразу несколько факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Во-первых, разговор с Трампом явно не принес сколь-либо значимых результатов, а надежды были. Так что это фактор давления на российскую валюту.

Во-вторых, нефть готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК+, а все больше на активность сланцевых компаний в США. Данные по росту коммерческих запасов могут только ускорить падение энергоносителя. А избыток длинных фьючерсных позиций указывает на вероятность внушительной коррекции. И это еще один фактор давления на рубль.

В-третьих, на неделе состоится и заседание FOMC, и публикация данных по рынку труда США. В целом оба события могут убедить рынки в том, что в американской экономике все идет прекрасно, а ужесточение монетарной политики продолжится и дальше. Это хорошая предпосылка для роста доллара, а, значит, с ним в паре рубль может просесть», — пояснила Афанасьева.

«Если же со всеми этими условиями выйдут еще и комментарии Минфина или иных российских официальных лиц на тему избыточной силы рубля, то пара USD/RUB за несколько дней может вернуться в район 61,70, где она не была с начала декабря», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 31 января составляют 60,16 руб. за американскую валюту (понижена на 15 копеек) и 64,43 руб. за европейскую (повышена на 9 копеек). Цена марки Brent снизилась до 55,41 доллара за баррель.