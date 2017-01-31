Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Немецкий Deutsche Bank исполнит предписание Управления финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк (США) и выплатит штраф в $425 млн за нарушения американского законодательства в сфере торговли ценными бумагами, сообщает Reuters.

Reggionotizie.com Deutsche Bank

Еще $200 млн штрафа кредитной организации выпишет британский финансовый регулятор FCA. Речь идет о нарушениях при торговле российскими ценными бумагами в 2011—2015 годах, в частности, о так называемом зеркальном трейдинге.

Deutsche Bank в США и Великобритании обвинили в том, что в Москве трейдеры скупали акции российских компаний за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги за фунты стерлингов или доллары США через лондонские отделения банка.

Суммы сделок составляли в среднем $2−3 млн, всего таким образом было продано ценных бумаг на $10 млрд. Часть операций проходила через Нью-Йорк. За сделки Deutsche Bank получал комиссию.

В УФУ отметили, что эта схема была бесцельна с точки зрения развития экономики, а банку указывали на нарушения при выполнении нормативных актов. Кроме того, она могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств. Руководство банка признало, что истинную цель транзакций было определить невозможно.

В США в отношении немецкого банка ведется еще одно дело: ранее Минюст США подтвердил готовность Deutsche Bank выплатить компенсацию в $7,2 млрд по делу о манипуляциях в 2008 году с облигациями с ипотечным покрытием.

По словам министра юстиции США Лоретта Линча, на Deutsche Bank лежит ответственность «за незаконные операции и безответственные практики кредитования, которыми был нанесен серьезный и продолжительный ущерб инвесторам и американским гражданам».

Помимо того, что действия Deutsche Bank ввели в заблуждение инвесторов, они способствовали «наступлению международного финансового кризиса», говорится в сообщении Минюста. Ранее власти США добились выплаты шестью банками штрафов в размере более $46 млрд по делу о крахе на рынке субстандартных ценных бумаг, который привел к финансовому кризису.

Занижение рисков по ценным бумагам, проданных в итоге американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, крупными банками в течение нескольких лет спровоцировало в итоге крах рынка.