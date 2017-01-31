Вашингтон, 31 января, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В Сенате Конгресса США прошёл процедурное голосование кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон. За его кандидатуру проголосовали 56 сенаторов, сообщает Reuters.

Napoleonblog.org Рекс Тиллерсон

30 января большинство сенаторов высказались за прекращение дебатов по кандидатуре бывшего главы американской корпорации ExxonMobil. «Против» проголосовали 43 человека.

Следующим этапом в утверждении Тиллерсона на посту главы внешнеполитического ведомства США станет голосование сессии сената. Оно может пройти уже в ближайшие дни.

Напомним, сделанный президентом США Дональдом Трампом выбор в пользу Тиллерсона на пост госсекретаря вызвал споры между представителями Республиканской и Демократической партий — из-за связей американца с российским руководством в его бытность главой ExxonMobil. Осенью 2012 года президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты голосования могли быть иными: сенаторы от Демократической партии (48 мест в сенате), могли заблокировать утверждение кандидатуры Тиллерсона. Для этого они могли потребовать применить правило, по которому для прекращения дебатов требовалось бы 60 голосов.