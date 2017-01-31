Москва, 31 января, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 30 января открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара вырос до 60,29 руб., курс евро — до 64,60 руб. Российская валюта оказалась под давлением, поскольку президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося 28 января, не обсуждали снятия санкций с России введённых США в марте 2014 года, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Спекулянты хотели воспользоваться этим, чтобы до начала операций ЦБ на валютном рынке загнать курсы валют повыше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

На фоне краткосрочного повышения цен на нефть рублю удалось отыграть дневные потери. Курс доллара вернулся к уровню 59,85 руб., курс евро — к 63,70 руб. Позиции национальной валюты пошатнулись, когда нефтяные котировок снизились до $54,94 на дорожающем долларе.

Вероятно, курс доллара останется торговаться около уровня 60 рублей до начала операций ЦБ по покупке валюты для Минфина участники рынка. Спрос на валюты со стороны банков остается низким. Как сообщает ЦБ РФ, 30 января из-за отсутствия заявок валютный аукцион РЕПО не состоялся. Зато высокий спрос наблюдался на рубли. Банки привлекли 270 млрд рублей на аукционе РЕПО с ЦБ РФ сроком на 2 дня. Спрос составил 541,1 млрд рублей.

Сегодня, 31 января, нефть сорта Brent стоит $55,21 (+0,15%). Цена находится под давлением из-за еженедельного увеличения числа нефтяных буровых установок в США. На данный момент цена нащупала поддержку в области $54,62 — $54,84. Риски уйти к 54,00/10, высокие. Рубль может проигнорировать снижение нефтяных котировок до 54,62, но ниже 54,50 вряд ли.

Сегодня начнется двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставки на прежних уровнях, поэтому оно не угрожает рублю ослаблением. Наибольший интерес для трейдеров будет представлять отчет Американского института нефти по запасам сырой нефти в Штатах. Именно он может отправить цену к $54 при увеличении запасов нефти. Техническая картина указывает на укрепление рубля к доллару до 56,56 руб., к евро — до 63,66 руб. При касании ценой этих уровней вероятны резкие отскоки вверх.