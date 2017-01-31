Дамаск, 31 января, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Россия за минувшие стуки доставила жителям сирийского Алеппо 15,2 тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Mil.ru Гуманитарная помощь

9,9 тыс. жителей Алеппо получили хлеб, горячую еду и продовольственные наборы. Еще более 20 тонн гуманитарной помощи от ООН было доставлено российской авиацией в город Дейр-эз-Зор, осажденный боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего по данным Минобороны РФ за последние несколько дней при содействии российского Центра по примирению в населенные пункты провинций Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама было доставлено более 50 тонн гумпомощи .

Продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости получили более 60 тыс. человек.