Пекин, 31 января, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Китайская национальная туристическая администрация опубликовала статистику, согласно которой с начала общенациональных каникул в КНР, приуроченных к празднованию Чуньцзе, было совершено более 258 млн туристических поездок, что на 14,2% больше, чем в 2016 г.

Secretbartender.wordpress.com Общенациональные каникулы в Китае

За первые 48 часов каникул жители Китая потратили более 316 млрд юаней, что на 16% превысило показатели предыдущего года. Как ожидается, в 2017 г. суммарное количество внутренних поездок по стране превысит отметку в 343 млн, пишет «Чжунго синьвэнь».

Главный туристический орган страны призвал местные власти активизировать усилия по обеспечению безопасности во время общенациональных каникул.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в период национальных каникул, посвященных празднованию Чуньцзе, более известному как Китайский новый год, не менее 6 млн туристов из Китая совершат зарубежные поездки.