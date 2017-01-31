Буэнос-Айрес, 31 января, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Аргентина ужесточает миграционное законодательство — власти латиноамериканской страны упростили процедуру депортации иностранцев, совершающих преступления или находящихся под следствием, передает Associated Press 31 января.

Amic.ru Колючая проволока

Сообщается, что по указу президента Аргентины Маурисио Макри, «в связи с ростом преступлений, совершаемых иностранцами», внесены изменения в закон, действовавший в стране с 2003 года. По сообщению правительства, изменения необходимы, чтобы «снять бюрократические преграды» для высылки иностранцев за торговлю наркотиками, торговлю оружием и отмывание денег.

С резкой критикой ужесточения законодательства уже выступили местные правозащитники, обвиняющие правительство в «следовании по стопам (Дональда) Трампа», а также Amnesty International.

«Мы считаем, что это ошибка — говорить о явлении миграции в дискуссии по вопросам национальной безопасности и связывать мигрантов с преступниками, — говорится в заявлении Amnesty International. — Даже когда государства имеют право устанавливать правила в миграционных вопросах, они не могут нарушать права, гарантированные конституцией и международными договорами по правам человека».

Впрочем, правительство Аргентины не считает себя «последователями Дональда Трампа» и уже выступило с отрицанием обвинений в нарушении прав мигрантов.

«Вы должны провести различие между мерами… Аргентина является открытой страной, которая всегда будет за разнообразие», — считает вице-президент Аргентины Габриэла Микетти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.