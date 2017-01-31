Париж, 31 января, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от партии правых и центристов Франсуа Фийон подтвердил, что он был допрошен следователями по делу о «фальшивой занятости» его супруги, передает Reuters 31 января.

European People's Party Франсуа Фийон

Супруга кандидата, Пенелопа Фийон, также ответила на вопросы следователей полиции. По словам Фийона, они вместе предоставили полиции информацию, которая поможет «установить истину о работе, проводимой мадам Фийон».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост президента Франции уже заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов, если станет фигурантом расследования «фальшивой занятости» его супруги, о которой заявили СМИ Франции — Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев, находясь на должности помощника своего мужа.

Стоит отметить, что французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно.