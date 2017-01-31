Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 03:05 — ИА Регнум. На международном валютном рынке доллар продолжает медленное снижение, передает Associated Press 31 января.

Academic.ru Доллары

По отношению к японской валюте за сутки доллар упал в цене с 115,09 иен до 113,67 иен за доллар. Однако по отношению к евро американская валюта укрепилась, но незначительно — курс евро упал до $1,0695 с $1,0698.

В России доллар также снижается в цене — официальный курс доллара США, установленный Центробанком на 31 января, составляет 60,1618 рублей за доллар (-16 копеек). Курс евро на 31 января установлен ЦБ РФ на уровне 64,4333 рублей за евро (+9 копеек).