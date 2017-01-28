Нью-Йорк, США, 31 января, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США закрылись в минусе — инвесторы «нервничают» из-за решения президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, передает Associated Press 31 января.

Wagner T. Cassimiro «Aranha» Страх. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Промышленный индекс Dow Jones упал на 122,65 пункта (0,6%), до 19 971,13 пунктов — таким образом, индекс снова откатился от «символического» рубежа в 20 000 пунктов, достигнутого на прошлой неделе. Индекс S&P 500 упал на 13,79 пункта (0,6%), до 2280,90 пунктов. Композитный Nasdaq упал на 47,07 пункта (0,8%), до 5613,71 пунктов.

По словам трейдеров, рынок «пугает неопределенность».

«Очень трудно точно сказать, какие последствия это имеет для экономики и рынков», — считает Самир Самана, стратег Wells Fargo Investment Institute.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» — закон запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.