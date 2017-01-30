МИД Мексики: Мы «диверсифицируем» свою внешнюю торговлю
Мехико, 31 января, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сообщил, что Мексика намерена «диверсифицировать» свою внешнию торговлю, чтобы снизить экономическую зависимость от США, передает Associated Press 31 января.
На настоящий момент до 80% экспорта Мексики приходится на долю Соединенных Штатов. По словам Видегарая, скоро данная цифра может измениться — Мексика «хочет улучшить торговлю со странами Латинской Америки, Японией и Южной Кореей».
Глава МИД Мексики сообщил, что в настоящий момент правительством уже ведутся переговоры о свободной торговле с Бразилией и Аргентиной, а также о привлечении инвестиций из Китая.
В своем выступлении перед журналистами Видегарай на стал подробно касаться вопроса Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА), который обещали денонсировать и действующий президент США Дональд Трамп во время своей избирательной кампании, и мексиканская сторона — в случае, если новая редакция договора НАФТА окажется невыгодной для Мексики.