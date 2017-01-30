Мехико, 31 января, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сообщил, что Мексика намерена «диверсифицировать» свою внешнию торговлю, чтобы снизить экономическую зависимость от США, передает Associated Press 31 января.

Dennis Jarvis Маска ацтека из зеленого камня. Мексика

На настоящий момент до 80% экспорта Мексики приходится на долю Соединенных Штатов. По словам Видегарая, скоро данная цифра может измениться — Мексика «хочет улучшить торговлю со странами Латинской Америки, Японией и Южной Кореей».

Глава МИД Мексики сообщил, что в настоящий момент правительством уже ведутся переговоры о свободной торговле с Бразилией и Аргентиной, а также о привлечении инвестиций из Китая.

В своем выступлении перед журналистами Видегарай на стал подробно касаться вопроса Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА), который обещали денонсировать и действующий президент США Дональд Трамп во время своей избирательной кампании, и мексиканская сторона — в случае, если новая редакция договора НАФТА окажется невыгодной для Мексики.