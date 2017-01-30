Каракас, 31 января, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сирийского лидера Башара Асада с успехами в войне против террористов и выразил поддержку САР. Об этом Мадуро заявил во время прошедших в понедельник, 30 января, телефонных разговоров с Асадом, пишет агентство Sana.

Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

Во время беседы венесуэльский президент отметил, что победы в войне против различных террористических группировок на территории САР стали возможны благодаря стойкости сирийцев и сплоченности руководства.

Мадуро также высказался за скорейшее установление в Сирии мира. Помимо этого, стороны обсудили ситуации в обеих странах.

Башар Асад, в свою очередь, обратил внимание на то, что происходящее и в Сирии, и в Венесуэле может расцениваться как попытка Запада их ослабить и посеять хаос. Также сирийский лидер поблагодарил своего коллегу за поддержку.

Как ранее писало ИА REGNUM, большинство населения Венесуэлы выступает за отставку действующего президента.