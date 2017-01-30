Берлин, 31 января, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Согласно заявлению, приписываемому германскому МИДу, ситуация с правами человека в Ливии является «ужасной» и Евросоюз не имеет права отстраняться от решения этой проблемы, просто отказываясь принимать мигрантов из Африки, передает Associated Press 31 января.

Ливия

«Европа должна… попытаться сделать условия жизни терпимыми. Наш авторитет находится под угрозой (в Ливии — прим. ИА REGNUM )», — говорится в «меморандуме» МИД ФРГ, который приводит Welt am Sonntag.

Пресс-секретарь МИД Мартин Шефер не смог подтвердить или опровергнуть подлинность «меморандума», однако заявил журналистам Associated Press, что разделяет его положения.

«Это, конечно, верно, что ситуация с правами человека в Ливии является катастрофической, — считает Шефер. — В правах поражены самые слабые… сотни тысяч людей, которые направляются из Западной Африки к тому, что они расценивают как землю обетованную, в Европу».

Сообщается, что на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что идея возвращать мигрантов, остановленных европейскими военно-морскими силами и спасателями в Средиземном море, обратно в Ливию, может быть возможна только после того, как страна станет политически стабильной.

В настоящий момент на африканском побережье «отправки» в Европу ожидает не менее 250 тыс. человек. Согласно докладу ООН, ситуацию с соблюдением их прав, в том числе права на жизнь, действительно нельзя назвать иначе как катастрофической.

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Известно, что за прошедший год по «центрально-средиземноморскому маршруту» в Италию из африканской Ливии переместилась 181 тыс. нелегальных мигрантов. Общее число беженцев из Африки за последние три года превысило 500 тыс. человек. Лидеры ЕС планируют обсудить ситуацию с беженцами из Ливии в ходе саммите на Мальте, воторый состоится 3 февраля.