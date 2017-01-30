Аддис-Абеба, 31 января, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Королевство Марокко официально допущено в состав Африканского союза — при условии признания суверенных границ Западной Сахары (Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР), передает Associated Press 31 января.

Марокканец

Сообщается, что решение о прекращении континентальной изоляции Марокко было принято на саммите африканских государств в Аддис-Абебе.

«Марокко допущено к присоединению к Африканскому союзу (АС), она станет 55-м членом континентальной организации, — сообщил Ламин Баали, посол САДР в Эфиопии и Африканском союзе. — Это сделано с пониманием того, что Западная Сахара будет оставаться полноценным членом АС… Все дебаты были сосредоточены на вопросе, что Марокко будет соблюдать международно признанные границы Западной Сахары».

Известно, что возвращение Марокко в Африканский союз поддержали 39 стран, девять стран блока выступили против.

Марокко покинуло Африканский союз в 1984 году, после того, как большинство государств-членов признали членство в организации Западной Сахары, к которой западноафриканское государство сохраняет территориальные претензии.