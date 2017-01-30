Вашингтон, 30 января, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама, оставивший президентский пост 20 января, поддержал акции протеста против указов своего преемника Дональда Трампа, заявил представитель Обамы на страницах издания Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Там, в частности, сказано, что «на кону стоят американские ценности» и упомянуто о «фундаментальных разногласиях» Обамы с новым президентом США по содержанию его иммиграционного указа.

На страницах издания сказано, что «президент Обама обрадован уровнем участия в обществе по всей стране». Кроме того, Барак Обама сравнил указы Трампа с решениями Обамы по внешней политике и подчеркнул, что «фундаментально не согласен с предложением проводить дискриминацию против лиц из-за их веры или религии».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», запрещающий въезд на территорию США на 90 дней всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также останавливающий на 120 дней прием любых беженцев и пресекающий на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.