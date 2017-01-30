Чебоксары, 30 января, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Несмотря на морозы последних дней, нынешний январь в Чувашии теплее климатической нормы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зимние кружева

В целом в Чувашии в выходные дни было гораздо холоднее. Например, в Батырево в эти выходные, 29−30 января, воздух остывал до — 30 градусов. Морозно также было в Цивильске, Ядрине, Козловке. В Чебоксарах в январе самой низкой температурой воздуха осталось значение — 24,6 градуса мороза, зафиксированное 27 января.

Как ожидается, 31 января центр антициклона сместится на Украину, но в Чувашии сохранится холодная погода. В середине недели под влиянием холодных фронтов ныряющего североатлантического циклона пройдет небольшой снег, поднимется метель. За двое суток в Чебоксарах может выпасть до 5 см снега. В четверг, 2 февраля, порывы северного ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ненадолго повысится до −4…−9 градусов мороза.

3 февраля республика окажется на периферии южного антициклона. Поэтому осадки прекратятся, и похолодает до — 15 градусов мороза. В выходные дни, 4−5 февраля, морозы снова окрепнут, по ночам ожидается — 25.-30 градусов.

По предварительным прогнозам, антициклоны будут управлять погодой еще как минимум две недели. В результате февраль в Чувашии может стать самым холодным месяцем этой зимы.