Санкт-Петербург, 31 января, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ рассмотрит 31 января вопрос о принадлежности картины Карла Брюллова «Христос во гробе», которая была конфискована у коллекционера Александра Певзнера во время расследования уголовного дела о контрабанде культурных ценностей.

Ksrf.ru Конституционный суд РФ

Певзнер считает, что нормы, позволяющие удерживать картину уже после закрытия дела, нарушают его права. Он оспаривает конституционность пункта 1 третьей части статьи 81 и статьи 401 пункт 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

ФСБ инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Певзнера еще в августе 2003 года. По версии следствия, при ввозе картины из Бельгии в Россию коллекционер внес заведомо ложные сведения в таможенную декларацию. Следствие утверждало, что обвиняемый, доставив произведение искусства в Петербург, поместил его на временное хранение в Русский музей с целью последующей легализации. Сам же коллекционер скрылся в Германии, настаивая, что ввез полотно в Россию для реставрации, а дело против него возбудили с «целью рейдерского захвата картины».

Уголовное дело прекратили в 2013 году в связи с истечением срока давности. Картина Брюллова была конфискована на основании пункта 1 части 3 статьи 81 УПК, так как ее признали вещественным доказательством. Певзнер попытался вернуть полотно, но Верховный суд РФ позднее подтвердил законность конфискации, поскольку, согласно упомянутой норме, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются.

Верховный суд РФ также не нашел оснований считать конфискацию картины «ухудшающей положение» заявителя и не применил в его деле статью 401 пункт 6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на «поворот к худшему» при пересмотре судебных решений.

Александр Певзнер же считает, что его права были нарушены, а статья 81 УПК РФ допускает незаконное лишение собственника его имущества. В свою очередь неопределенность понятия «ухудшение положения лица» в статье 401 пункт 6 УПК РФ дает возможность судам по-разному применять ее на практике, что ведет к произвольному вмешательству в право собственности и нарушению конституционного принципа равенства всех перед законом, убежден заявитель.

Он просит судей КС РФ признать оспоренные нормы не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 35 (части 1,2,3), 49 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3).

Mkrf.ru Картина «Христос во гробе

Картина Карла Брюллова «Христос во гробе» выполнена в редкой технике «транспарент», предполагающей просмотр холста на просвет. В апреле 2003 года эксперты Государственного Русского музея, куда привезли полотно, признали, что его подлинным, написанным по заказу графа Николая Адлерберга — генерал-губернатора Финляндии, покинувшего Россию после покушения на Александра II.

«Считается, что картина либо была вывезена графом в конце XIX века в Германию, либо была написана Брюлловым за границей непосредственно для домовой церкви заказчика в его имении под Мюнхеном», — сообщало Министерство культуры РФ. В 1935 году картина была передана в русский православный храм в Брюсселе. В 2003 году, как уже говорилось, Александр Певзнер привез его в Россию.