Дамаск, 30 января, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Правительство Сирии отрицает слухи о критическом состоянии здоровья президента САР Башара Асада, сообщает 30 января Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Deita.ru Башар Асад

В понедельник, 30 января, президент Асад и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры. Президент выполняет свои обязанности и не испытывает никаких проблем со здоровьем, заявил представитель правительства САР.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях и на арабских новостных сайтах появилась информация, что Асад находится в критическом состоянии здоровья. Поступали сообщения, что у президента случился инсульт, другие новостные сайты утверждали, что Асад получил огнестрельное ранение.