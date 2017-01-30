Брюссель, 30 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что время для отмены антироссийских санкций ещё не пришло. Такое заявление Юнкер сделал сегодня, 30 января, в ходе встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

«В отношении санкций время для изменений принятых ранее решений не пришло. Всё остается в силе, мы позднее решим, когда вернуться к этой проблеме», — сказал Юнкер.

Также Юнкер заявил, что по вопросу антироссийских санкций у него нет разногласий с болгарским президентом Радевым.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения по вопросу антироссийских санкций.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заключать каких-либо сделок с США в обмен на снятие санкций.