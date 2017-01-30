Москва, 30 января, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России выступил с заявлением после отказа Международного Параолимпийского комитета разрешить российским спортсменам выступать в международных квалификационных соревнованиях к зимним Параолимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт ПКР.

Эмблема XII зимних Параолимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, Республика Корея

В заявлении указано, что ПКР будет отстаивать законные права российских параолимпийцев в соответствии с российским и международным законодательством и не откажется от продолжения подготовки российских спортсменов-инвалидов к зимним Параолимпийским Играм в Корее.

Кроме того, ПКР напомнил, что своим главным делом считает развитие Параолимпийского движения в России, а также привлечение максимального числа людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и спортом.

ПКР заявил, что продолжит деятельность по обеспечению чистоты параолимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском спортивном сообществе нетерпимости к применению допинга в спорте.

ПКР считает нужным напомнить, что никакой государственной системы допинга в России не существует.