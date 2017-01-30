Параолимпийцам России запретили участие в отборочных турнирах на Игры-2018
Бонн, Германия, 30 января, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Международный Параолимпийский комитет отказал российским спортсменам в праве на участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт МПК.
Ivanaivanova
Торжественная церемония открытия зимних Параолимпийских игр — 2014 на стадионе «Фишт» в Сочи. 7 марта 2014 года
Отказ подписан президентом МПК Филиппом Крейвеном.
Ранее Параолимпийский комитет России предложил разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных турнирах перед зимними Играми 2018 года.
Члены исполкома Международного Параолимпийского комитета 29 января в Бонне приняли решение отклонить предложения Параолимпийского комитета России.