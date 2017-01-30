Бонн, Германия, 30 января, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Международный Параолимпийский комитет отказал российским спортсменам в праве на участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт МПК.

Ivanaivanova Торжественная церемония открытия зимних Параолимпийских игр — 2014 на стадионе «Фишт» в Сочи. 7 марта 2014 года

Отказ подписан президентом МПК Филиппом Крейвеном.

Ранее Параолимпийский комитет России предложил разрешить российским спортсменам участвовать в международных квалификационных турнирах перед зимними Играми 2018 года.

Члены исполкома Международного Параолимпийского комитета 29 января в Бонне приняли решение отклонить предложения Параолимпийского комитета России.