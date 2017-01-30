Москва, 30 января, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz начала отзыв более 3 тыс. автомобилей в России из-за проблем со ступицей переднего колеса, что может существенно снизить управляемость транспортного средства, сообщает 30 января пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Cars-mercedes.com Sprinter Classic

Отзыв коснется автомобилей модели Sprinter Classic. Всего будет отозвано 3 тыс. 236 транспортных средств, проданных в период с февраля по декабрь 2016 года. В ближайшее время владельцы Sprinter Classic будут проинформированы о необходимости доставить автомобиль в дилерский центр Mercedes для проведения бесплатных ремонтных работ.

Напомним, в России в марте прошлого года компания Mercedes-Benz заявила о начале отзыва 1 тыс. 182 внедорожников из-за дефекта штуцера трубки подачи топлива, что могло привести к возгоранию автомобиля.