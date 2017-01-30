Скопье, 30 января, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Власти Македонии сообщили о вспышке вируса птичьего гриппа H5N8 на ферме в юго-западной части страны, заявили представители Международного эпизоотического бюро (МЭБ), сообщает 30 января Reuters.

Носитель вируса птичьего гриппа

Вспышка вируса была обнаружена на птицеферме в районе города Струга.

Напомним, вирус H5N8 был зафиксирован во многих странах Европейского союза, начиная с конца прошлого года. Сотни тысяч домашних птиц были отбракованы.

Значительные потери понесло фермерское хозяйство Франции, где пришлось отбраковать около 800 тыс. уток после того, как вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на юго-западе страны. Согласно недавним заявлениям министерства сельского хозяйства Франции, ситуация с птичьим гриппом начала стабилизироваться.