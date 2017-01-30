Махачкала, 30 января, 2017, 19:59 — ИА Регнум. За последние три года в Дагестане произошли пять крупных ЧП, связанных со взрывами на заправках, в том числе три — в Махачкале. Большинство АЗС работают с нарушением практически всех норм безопасности и подвергают жителей угрозе.

Топливо

Очередной взрыв произошел 28 января на улице Булача. По счастливой случайности заправка взорвалась гораздо позже, чем загорелась. Удалось эвакуировать значительную часть жителей из домов, расположенных буквально впритык к ней. Площадь пожара составила 120 кв. м.

В результате происшествия пострадал работавший на заправке 26-летний парень. Он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту произошедшего идет проверка законности предпринимательской деятельности на объекте. Прокурор республики взял ход проверки под личный контроль. По данным МЧС, взрыв произошел после возгорания емкости с газом.

Последний такой случай произошел в городе Хасавюрт в сентябре 2016 года. Пострадали три человека, все они были госпитализированы. Причиной пожара стала утечка газа из поврежденной цистерны.

Похожий инцидент случился в городе Кизляре в марте 2016 года. При перекачке сжиженного газа из автоцистерны в хранилище АЗС произошел пожар, а затем последовал взрыв. Части заправки разлетелись в радиусе 400 метров. Пострадали 40 человек, шесть из которых были госпитализированы. Повреждения получили 40 жилых домов, а также две школы и один детский сад.

В июле 2015 года в Тляратинском районе взорвалась газовая цистерна после пожара на АЗС. В августе 2014 года в центре Махачкалы на автозаправке произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще трое получили сильные ожоги. Причина — нарушение правил технической безопасности.

В сентябре 2015 года в Махачкале взорвалась заправка по улице Шоссе Аэропорта. В результате один человек погиб. Причиной вновь стали нарушения правил безопасности.

Прокуратура Дагестана после каждого взрыва начинает массовую проверку деятельности АЗС во всех муниципалитетах республики. Летом прошлого года из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности и лицензирования деятельности была приостановлена деятельность двенадцати АЗС в Кизляре и Казбековском районе. Однако взрывы все продолжаются.

Проверку инициировала и администрация Махачкалы после взрыва в 2014 году в Махачкале. Тогда комиссия, которая состояла из представителей Ростехнадзора, Роспотребнадзора, администрации города, пришла к выводу, что «ни одна заправка в Махачкале не соответствует требованиям безопасности». 80% из них (131 АЗС) не соответствуют нормам СНиП.

Один из участников той масштабной проверки «не для публикации» заявил газете «Новое дело», что заправки так и продолжили работать, потому что прокуратура вмешалась в действия проверяющих и попросила объясниться за проведение внеплановых проверок АЗС и нарушение закона. Мол, проверки должны быть согласованы с прокуратурой в соответствии с законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В результате проверки, инициированной самой прокуратурой, было подано в суд свыше 200 исковых заявлений для привлечения руководителей АЗС к ответственности. Была приостановлена работа нескольких заправок. К слову, через несколько месяцев большинство из них продолжили работать.

По данным ГУ МЧС, на территории Дагестана находится 621 АЗС, из них 173 имеют лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию опасного непроизводственного объекта. По информации ведомства, большинство объектов данной категории эксплуатируются с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

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В Госпожнадзоре отмечают, что большинство АЗС, расположенных в черте населенных пунктов, построены впритык к домам. И в этом случае не всегда виноваты бывают владельцы заправок. Как сообщил главный государственный инспектор республики Дагестан по пожарному надзору Юсуп Супьянов, даже если при строительстве АЗС вокруг не было жилых построек, то впоследствии городские службы начали выдавать разрешения на строительство в непосредственной близости от заправок.

О массовых нарушения в работе заправок отчитывается и управление Роспотребнадзора по Дагестану. На территории жилых застроек в атмосферном воздухе превышаются гигиенические нормативы загрязняющих веществ.

Как сообщил ИА REGNUM юрист Магомед Магомедов, в подавляющих случаях заправки работают незаконно из-за трудностей, возникающих при получении законного разрешения. Они якобы вынуждены покупать «лицензию на работу», даже если все делается согласно букве закона.

Деятельность АЗС потому и ведется со значительными нарушениями, что каждый раз бизнесмен откупается от соответствующих проверяющих органов. «Мне приходилось защищать на суде человека, которому мешали открыть заправку за городом. Он подал в суд на администрацию муниципалитета, которая выдала разрешение на строительство супермаркета в непосредственной близости от заправки. Кроме того, человека постоянно беспокоили из различных органов, и в итоге он был вынужден закрыть заправку и построить вместо нее торговый центр. Я думаю, что нарушение норм безопасности выгодно контролирующим органам, а работать законно невыгодно заправщикам. Тут действует своеобразный симбиоз. А жизнь обычных граждан остается под угрозой», — заявил юрист.