Бишкек, 30 января, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В течение 2016 года в Киргизии ипотечные кредиты в рамках госпрограммы «Доступное жилье» смогли получить 703 семьи, и интерес к этому государственному проекту продолжает расти. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, выступая на правительственном заседании сегодня, 30 января.

Семён Чуйков. Утро. 1947

Он также отметил, что общая сумма выданных займов составила 822 млн сомов (716,2 млн рублей по текущему курсу), и напомнил, что в минувшем году процентная ставка по вышеназванной госпрограмме была снижена с 12% до 10%.

«В списках программы состоят более 4 тысяч человек. Списки есть во всех банках, которые выдают ипотечные кредиты», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в июле 2015 года власти Киргизии создали ОАО «Государственная ипотечная компания», которая в настоящее время реализует государственные программы по обеспечению работников бюджетной сферы жильем эконом-класса.Отметим, что некоторые местные политики и общественные деятели неоднократно высказывали мнение, что условия предоставления госипотеки являются неприемлемыми для учителей, врачей и иных госслужащих. В результате чего киргизское правительство распорядилось об уменьшении процентной ставки и смягчении требований к кандидатам на участие в государственных ипотечных программах.