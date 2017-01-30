Ханты-Мансийск, 30 января, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Менее половины балков (вагончиков-бытовок) в ХМАО расселены за последние пять лет реализации программы переселения из аварийного жилья. Губернатор Югры Наталья Комарова 30 января отчиталась перед депутатами думы ХМАО о жилищном строительстве в автономном округе за минувший год. Не обошлось без претензий, возникают вопросы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Геннадий Семаков. В новых условиях. 1957

«С 2016 года в Югре перешли к «единой» субсидии, которая обеспечила самостоятельность муниципалитетов в выборе актуальных для них жилищных приоритетов. За год органами местного самоуправления было приобретено 2789 жилых помещений, жилищные условия улучшили 7556 семей. Практически завершено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. В настоящее время уже расселено 67,4 тыс. квадратных метров аварийного фонда при зарегистрированных 74,04 тыс. квадратных метров», — доложила парламентариям сегодня губернатор Наталья Комарова. Также глава региона сообщила, что за 2016 год из балков переехали 879 семей. Начиная с 2012 года — 4088 семей. Число проживающих в балках сократилось на 37,8%. А само число балков уменьшилось лишь на 40,5%.

Члены фракции «Справедливая Россия» отметили данный факт. На что получили в ответ от губернатора. «Создание фонда наёмного жилья — мы считаем это перспективным, особенно для тех муниципальных образований, где не может быть в ближайшие годы создан рынок по строительству жилья. И, безусловно, стимулирование индивидуального жилищного строительства», — сказала Наталья Комарова.

В то же время она отметила, что эти меры действуют уже на протяжении четырёх-пяти лет и на сегодня исчерпали тот высокий потенциал, который был заложен. И предложила депутатам вносить свои предложения по формированию новых мер стимулирования в сфере решения жилищного вопроса.

Если взять тех же погорельцев Нефтеюганска, то в середине января 32 семьи, жители двухэтажного дома, остались без крыши над головой — их дом сгорел дотла. Им предложили временное проживание без прописки в разбитых «деревяшках». Причем положено 6 кв. м на человека. Одиноко проживающая пожилая женщина вместо своих сгоревших 28 «квадратов» получит площадь в пять раз меньше и идет на подселение к соседям. В маневренном жилье, по заявлению горадминистрации, погорельцам придется прожить 5−10 лет. Какие могут быть предложения? Жизнь в «доходном доме», который в Нефтеюганске имеется, в отличие от жилья для погорельцев?

На сегодня в Югре построено четыре арендных дома на 600 меблированных квартир. В среднем в год эти дома были загружены на 95%. И не каждому по карману — аренда квартиры в доходном доме аналогична расценкам за проживание на съемной квартире у частника. Доход от квартиросъемщика в арендном доме получает Ипотечное агентство Югры, а не муниципалитет, как некоторые думают.

Кроме того, вызывает сомнение вплоть до обращений в прокуратуру автономного округа и качество новых построек. Так, в поселке Пионерском, согласно жалобам жильцов и активистов ОНФ, у застройщика были приняты два незавершенных дома. Ордера людям, которые должны заселиться по программе переселения из аварийного жилья, выданы. А газ и вода к строениям не подключены.

«На днях меня пригласила глава администрации Венера Зубчик и отдала документы на жилье. Заезжайте, говорит, живите. А как там жить, если строители еще работают, — рассказал новосел Николай Приветкин информагентству «URA.RU». — А вот счет за коммуналку я, видимо, уже получу, как будто там живу. Не думаю, что отопление строители будут за меня оплачивать».

Глава администрации Зубчик заявила «URA.RU», что нарушений нет — внутри домов все готово. «Не сделано благоустройство, но в соответствии с разрешением на строительство этот дом предполагает два этапа. Основной дом построен, благоустройство будет завершено в благоприятный период. Жить в нем можно», — объяснила глава администрации города.

О фактах ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в поселке Пионерский по адресам улица Лесозаготовителей д. 12а и переулок Сосновый д. 1 без полной строительной готовности «фронтовики» доложили прокурору ХМАО-Югры Евгению Ботвинкину и просят его провести проверку правомерности действий властей по запуску данных домов в эксплуатацию.