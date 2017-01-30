Берлин, 30 января, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Германское издание Bild решило заняться сравнением фотографий президента США Дональда Трампа во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Сравнив фотографии, Bild приходит к выводу, что к разговору с Путиным Трамп отнесся более серьезно, чем к разговору с Меркель. Соответствующая публикация с Bild появилась сегодня, 30 января.

@PressSec/Twitter Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным

На фотографии, опубликованной в Twitter пресс-секретарем Трампа Шоном Спейсером, где американский президент разговаривает по телефону с Владимиром Путиным, также запечатлены пять консультантов: вице-президент Майкл Пенс, пресс-секретарь Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Бэннон и советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Это свидетельствует о серьезном отношении к разговору с Путиным, считает Bild.

А вот на фотографии, сделанной во время разговора с Меркель, запечатлён сам Трамп и лишь советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Беннон, Прибус и Пенс также присутствуют в Овальном кабинете, но занимаются своими делами и не сосредоточены на разговоре.

Немаловажным фактором, по мнению Bild, является тот факт, что с Путиным Трамп говорил аж на 15 минут больше, чем с Меркель.

Напомним, 28 января, Трамп совершил ряд телефонных звонков лидерам других государств. В частности, он созванивался с Путиным, Меркель, а также с президентом Франции Франсуа Олландом.