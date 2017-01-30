Уфа, 30 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум.



Герб Башкирии

Министр экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2016 год. Он отметил, что положительная динамика была достигнута в промышленности (темп роста составил 102,6%) и сельском хозяйстве (100,8%). При этом снизились темпы добычи полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим — 92,3% к уровню 2015 года. Также отмечено снижение оборота розничной торговли — 96,1%, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания.

Достигнуто плановое значение по вводу жилья: в регионе построено 2,7 млн кв. метров. Среди регионов ПФО по вводу жилья республика сохранила лидирующую позицию.

Среднемесячная заработная плата выросла на 7% (за январь-ноябрь) и составила 27,3 тыс. рублей.

Кроме того, президиумом правительства был утвержден бюджетный прогноз республики на период до 2030 года. Бюджетный прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития республики на долгосрочный период, охватывая период реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

Общий объем доходов консолидированного бюджета по «базовому» варианту планируется со снижением по отношению к ВРП с 10,8% в 2017 году до 6% к 2030 году, что отражает снижение общего уровня налоговой нагрузки на экономику. Соответственно расходные параметры прогнозируются со снижением с 11,5% ВРП в 2017 году до 6,1% к 2030 году. «Расчетный дефицит» планируется ежегодно снижать и довести к 2030 году до 0,1% по отношению к ВРП. Долговая нагрузка также в рамках долгосрочного прогноза ожидается со снижением по отношению к ВРП с 2,3% в 2017 году до 0,8% к 2030 году."Республика не стремится наращивать государственные расходы, будет обеспечена большая сбалансированность бюджета при небольшом дефиците, также будет сохранена тенденция к уменьшению государственного долга, — обозначил ключевые параметры бюджетного прогноза премьер-министр Рустэм Марданов.

2016 год республика завершила с бюджетным профицитом: доходы — чего не было уже несколько лет — превысили расходы. В итоге профицит консолидированного бюджета составил 10,1 млрд рублей, профицит республиканского бюджета — 12,5 млрд рублей. Государственный долг РБ по итогам 2016 года сократился на 1 млрд рублей. Его объем составляет 23,6 млрд рублей против аналогичного показателя по итогам 2015 года в 24,6 млрд рублей. Этих показателей удалось достичь из-за перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, поясняют в правительстве. Основными источниками поступлений стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, имущественные налоги, а также дивиденды крупных компаний.