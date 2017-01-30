Архангельск, 30 января, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В конце 2016 года в областное Собрание поступило прокурорское представление по лишению полномочий депутата Александра Савкина. Основанием, по мнению прокуратуры, является отсутствие декларации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата АОСД Юрия Шарова.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

В соответствии с законодательством, каждый год парламентарии обязаны сдавать декларации по доходам и расходам, если они превышают доходы. Единственный депутат, который за 2015 год не сдал необходимые документы — это член фракции «Единая Россия», депутат от Онежского района Александр Савкин.

Федеральное законодательство обязывает региональные законодательные собрания исключить из своего состава парламентариев, которые не отчитываются по доходам. Именно на эту норму и ссылаются представители областной прокуратуры.

«Как стало известно, член комитета по этике и регламенту Облсобрания Юрий Шаров в конце декабря 2016 года внес проект постановления о прекращении полномочий Александра Савкина. Основанием прекращения послужило как раз отсутствие декларации», — пишет его пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе Юрия Шарова, документ будет рассмотрен на ближайшей февральской сессии.