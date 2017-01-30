Ялта, Крым, 30 января, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Ялте (Крым) местные власти намерены установить памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который в 1945 году был в Ялте и участвовал в знаменитой Ялтинской конференции, установившей новый миропорядок после Второй мировой войны. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию города.

Рузвельт в Белом доме. 1941

Сообщается, что открытие памятника Франклину Рузвельту запланировано на 8 апреля 2017 года. Памятник будет установлен на улице, носящей имя Рузвельта.

Ялтинская администрация объясняет установку памятника тем, что Рузвельт внёс значительный вклад в историческое решение, принятое на конференции.